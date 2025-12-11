Аэропорты Москвы возобновили работу после ночной атаки БПЛА

Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметьево снова принимают и выпускают самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Шереметьево не работал более восьми часов. Во Внуково и Домодедово ограничения действовали более семи часов, в Жуковском — свыше шести. Не менее 130 рейсов задержали или перенаправили в другие авиагавани. В качестве запасного аэродрома самолеты принимал петербургский аэропорт Пулково.

В ночь на 11 декабря вблизи Москвы силы ПВО сбили 32 беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.