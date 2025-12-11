Силы ПВО за ночь сбили 287 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 11 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 118 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по 40 БПЛА сбили над Калужской и Московской областями, 27 — над Тульской областью, 19 — над Новгородской областью, 11 — над Ярославской областью, 10 — над Липецкой областью, шесть — над Смоленской областью, по пять — над Курской и Орловской областями, четыре — над Воронежской областью, две — над Рязанской областью.

В результате атаки в Выгоничском районе Брянской области повреждены пять машин и остекление в четырех многоквартирных домах, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет. В Тульской области повреждены остекление одной из образовательных организаций в городе Алексин и заправка в Суворове. В Калужской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.