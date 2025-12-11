Более 230 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за ночной атаки БПЛА

В московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево задержали 238 рейсов из-за ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской региональной транспортной прокуратуры.

В Домодедово задержали 69 рейсов, в Шереметьево — 75 рейсов, а во Внуково — 94. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства.

16 рейсов перенаправили из Москвы в петербургский аэропорт Пулково, сообщили в пресс-службе авиагавани. По состоянию на 12:45 мск, все самолеты вылетели в столицу.

Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский не работали почти всю ночь из-за атаки беспилотников. С утра непродолжительные ограничения вводили вновь. По данным Минобороны РФ, за ночь над Московской областью было сбито 40 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает сообщать об уничтожении дронов, летящих на столицу. Последнее сообщение о сбитом БПЛА он опубликовал в 13:03 мск.