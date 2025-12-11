Спрос на ипотеку в Свердловской области вырос на треть

В Свердловской области в III квартале 2025 года на треть вырос спрос на ипотеку в сравнении со вторым кварталом того же года. Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, за этот период выдали жителям региона 9,4 тыс. жилищных кредитов.

Аналитики ЦБ связывают рост ипотечного спроса на Среднем Урале со снижением ключевой ставки. Основной объем ипотечного кредитования приходится на льготные программы. В среднем 6 из 10 кредитов оформляются по программе «Семейная ипотека». При этом наблюдается увеличение количества рыночных ипотек – их число выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом динамика цен на жилье замедлилась. «Это связано в том числе с тем, что издержки девелоперов растут не так быстро, как раньше. По данным Росстата, цены производителей на основные материалы для строительства последние несколько месяцев снижаются»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, позволить себе приобрести квартиру в ипотеку в 2025 году могут только 20,8% семей в Свердловской области. По этому показателю регион оказался на 20 месте.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что по данным аналитического центра «Движение.ру» на 1 августа, общий объем ипотечной задолженности в Свердловской области составил 614,2 млрд руб. Из этого 4,3 млрд руб. (0,7%) — просроченная задолженность.

Полина Бабинцева