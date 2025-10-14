«Движение.ру»: объем ипотечной задолженности на Урале достиг 614,2 млрд рублей

К 1 августа общий объем ипотечной задолженности в Свердловской области составил 614,2 млрд руб., сообщил аналитический центр «Движение.ру». Из этого 4,3 млрд руб. (0,7%) — просроченная задолженность.

Рост доли просроченной задолженности год к году фиксируется почти во всех регионах России: согласно данным Центробанка РФ, в Свердловской области в 2024 году она составляла 0,32%, в этом году увеличилась до 0,55%.

В целом, в августе объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам достиг максимальных значений за всю историю существования ипотечных программ в России: в сравнении с июлем прирост составил 8,04%, сумма выросла до156,9 млрд руб. При этом объем всей просроченной задолженности по жилищным кредитам превысил рекордные 170 млрд руб. Рост доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеке происходит на фоне общего охлаждения темпов кредитования. Руководитель «Движение.ру» Ян Гравшин отметил, что рост долгов по ипотеке замедлился до минимума: в 2026 году ожидается рост доли до 1% в лучшем случае, при пессимистичном сценарии — в границах 1-1,5%.

Напомним, позволить себе приобрести квартиру в ипотеку в 2025 году могут только 20,8% семей в Свердловской области. По этому показателю регион оказался на 20 месте. Размер ежемесячного платежа в среднем составляет 73,9 тыс. руб.

Ирина Пичурина