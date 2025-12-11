Минюст предлагает создать механизмы реагирования на негативный контент ИИ

Минюст предлагает в 2026 году разработать механизмы реагирования на «негативный контент», создаваемый с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Замглавы Минюста Олег Свириденко заверил, что «ИИ в позитиве необходим», и это «даже не оспаривается».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы Минюста Олег Свириденко

Эту тему замминистра поднял на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Господин Свириденко напомнил, что в Китае введена ответственность за нарушение правил применения ИИ. По его словам, в Европе тоже есть «некие правовые преграды негативному контенту».

«Негативный контент, который есть, он уже оказывает и может оказать в будущем очень серьезное влияние не только на нынешнее поколение молодых людей, но и на все поколения вперед, если сейчас этой проблемой не озадачиться»,— уверен Олег Свириденко (цитата по ТАСС).

29 октября комиссия Совета федерации по информполитике по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко приступила к проработке законопроекта о запрете дипфейков. Сбербанк предлагал ввести правовые ограничения на их использование. ВТБ предупреждало, что мошенники чаще стали использовать дипфейки для обмана россиян.