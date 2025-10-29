Сенаторы до конца года разберутся с проблемой дипфейков

Комиссия Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко приступила к проработке законопроекта о запрете дипфейков. Об этом на пленарном заседании 29 октября рассказал ее председатель Алексей Пушков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

По словам сенатора, проблема включает ряд аспектов. Во-первых, необходимо внести в законодательство понятие «дипфейк», то есть юридическое определение синтетического аудиовизуального материала, имитирующего образ и голос гражданина без его согласия. Во-вторых, нужно проработать механизм отделения «творческого контента» от «злонамеренной информации». «Целесообразно отталкиваться от целеполагания их создателей»,— объяснил господин Пушков.

Еще один аспект — разработка механизмов реагирования на дипфейки. Как рассказал председатель комиссии, сенаторы уже наладили взаимодействие по этому вопросу с Роскомнадзором: «Самое главное — оперативность. Дипфейк расходится очень быстро, уже на следующий день сложно нейтрализовать его негативное воздействие на аудиторию». Наконец, нужно изучить опыт зарубежных стран, где уже работают аналогичные законы, например Канады. За советом сенаторы обратились в российский МИД, уточнил господин Пушков.

В ноябре комиссия обсудит с экспертами вопрос маркировки дипфейков и к декабрю будет готова сформулировать ключевые положения законопроекта. Напомним, 8 октября сенатор от Крыма Сергей Карякин заявил, что у него уже есть готовый проект документа, который в том числе предусматривает введение уголовной ответственности для создателей подобного контента, однако Валентина Матвиенко поручила сначала проработать инициативу.

Андрей Прах