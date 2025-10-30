Сбербанк предложил ввести правовые ограничения на использование дипфейков

Зампредседателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов заявил о признании использования дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. С такой инициативой он выступил на форуме «Диалог о фейках 3.0», сообщает ТАСС.

«Мы стоим, очевидно, на пороге изменений в регулировании использования дипфейков мошенниками. Как минимум необходимо сегодня на уровне закона принимать решение о том, что дипфейки становятся отягчающим обстоятельством, если они используются мошенниками для совершения преступления и реализации преступных замыслов»,— сказал господин Кузнецов.

По его словам, киберпреступники уже активно применяют эту технологию и создают поддельные видео и голосовые сообщения, используя образы реальных людей. На фоне растущих рисков он посоветовал гражданам всегда лично перезванивать отправителю при проверке подозрительных сообщений.