Самолеты с запасного аэродрома в Пулково направлены в Москву

Самолеты, ушедшие на запасной аэродром в Пулково, отправляют в Москву, сообщила пресс-служба аэропорта. Пулково принял 16 рейсов из столицы.

По состоянию на 11:00 мск обратно вылетели девять бортов. В аэропорту отменено более 30 рейсов. Авиакомпании «предложат пассажирам альтернативное время и даты вылета», добавили в Пулково.

«Ситуация в Пулково спокойная. Аэропорт работает штатно»,— прокомментировали в его пресс-службе.

В московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево сегодня задержали 238 рейсов из-за ограничений на прием и выпуск самолетов. Ночью все московские аэропорты не работали из-за атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь над Московской областью было сбито 40 дронов.