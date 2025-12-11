При ЧП в пермском политехе погиб подрядчик и его 8-летняя дочь

В результате ЧП в лаборатории аэрокосмического факультета пермского политеха (ПНИПУ) погиб руководитель предприятия, изготовившего образец гидродинамического стенда, и его 8-летняя дочь. Об этом сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе вуза.

«В настоящее время проводится проверка, почему она (девочка.—“Ъ”) находилась на объекте в нарушение техники безопасности»,— уточнили в пресс-службе.

Также пострадали трое сотрудников пермского предприятия. Двое мужчин 64 и 37 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один от госпитализации отказался. В ПНИПУ подчеркнули, что пострадавшие также не являлись сотрудниками вуза.

По предварительным данным, на стенде с научным оборудованием в здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия разрушилось колесо турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.