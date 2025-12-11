После гибели людей в лаборатории пермского политеха возбуждено уголовное дело

Гидродинамический стенд в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разрушился из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности по региону. В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, пишет «Ъ - Прикамье».

«По предварительной информации в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина»,— указано в сообщении министерства.

В пресс-службе вуза сообщили, что во время испытаний разрушилось колесо турбины, его фрагменты пробили защитные конструкции. В результате ЧП погибли руководитель предприятия-подрядчика и его несовершеннолетняя дочь, еще два человека были госпитализированы, пишет «Ъ - Прикамье».