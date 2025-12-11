Из-за взрыва в лаборатории ПНИПУ погибли взрослый мужчина и ребенок

В результате взрыва в лаборатории аэрокосмического факультета ПНИПУ погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщает краевой минтербез.

Еще трое человек пострадали. Все пострадавшие в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате нарушения технологического процесса — с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. На месте происшествия работают экстренные службы. СУ СКР проводит проверку.