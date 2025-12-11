В ПНИПУ сообщили, что вуз не имеет отношения к смертельным испытаниям

Происшествие, в результате которого погибли два человека и пострадали четыре, произошло в отдельно стоящем здании комплекса университета, сообщает пресс-служба ПНИПУ. При испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Ее фрагменты пробили защитные конструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

«Погибли два человека: мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ), и его несовершеннолетняя дочь. Проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности»,— пояснили в пресс-службе. Также пострадали представители одного из пермских предприятий, двое мужчин 64 и 37 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,— заявил ректор ПНИПУ Антон Петроченков.