Таможня пресекла попытку ввоза 55 литров спиртного через МАПП Адлер

В пункте пропуска Адлер сотрудники Сочинской таможни пресекли попытку незаконного ввоза алкогольной и табачной продукции. В ходе контроля внимания инспекторов привлек автомобиль Nissan X-Trail, прибывший из Абхазии. Осмотр транспортного средства выявил посторонние вложения в багажном отделении, сообщает пресс-служба таможни

Фото: сочинская таможня

При досмотре таможенники обнаружили 84 бутылки алкогольной продукции абхазского производства — вина, чачи, водки и коньяка. Общий объем составил 55 л. В салоне находились 100 пачек сигарет марки Milano New York (2 тыс. штук). Водитель заявил, что вез товары для личного пользования, однако объем продукции не позволил отнести ее к личным вещам. Алкоголь и сигареты изъяты, возбуждено административное производство.

Ранее сотрудники поста МАПП Адлер задержали два автомобиля, в которых также пытались скрытно провезти алкоголь из Абхазии. В первом случае в автомобиле Geely с помощью инспекционно-досмотровой техники выявили тайники под обшивкой задних крыльев и в спинках сидений, где находились 35 бутылок вина общим объемом более 26 л. Машину и продукцию изъяли, возбуждены дела по ст. 16.1 и 16.3 КоАП РФ (незаконное перемещение товаров через границу, несоблюдение запретов и ограничений).

Во втором случае водитель автомобиля Haval перевозил в салоне 34 бутылки вина и коньяка объемом 23 л, не подав декларацию и не обратившись к таможенным инспекторам. Алкоголь был изъят, возбуждено дело по ст. 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров.

По данным таможенного органа, с начала 2025 года на посту МАПП Адлер оформлено 194 административных дела, связанных с незаконным провозом алкоголя через российско-абхазскую границу. Общий объем изъятой продукции достиг около 900 л.

Мария Удовик