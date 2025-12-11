Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров: Путин и Уиткофф устранили недопонимания между Россией и США

Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в Кремле урегулировали недопонимания между Москвой и Вашингтоном, возникшие после саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе с послами по теме ситуации с украинским конфликтом.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнил министр, по итогам встречи российская, и американская стороны подтвердили «взаимные понимания, достигнутые на Аляске». Сергей Лавров отметил, что власти США заинтересованы в том, чтобы «разобраться в сути украинского кризиса».

«Была после Анкориджа определенная пауза. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Саммит лидеров России и США был проведен на Аляске 15 августа. 2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Они обсудили в том числе территориальные вопросы, но компромисса достичь не удалось, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

О переговорном процессе — в материале «Ъ» «План планом вышибают».

