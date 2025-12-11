Лавров: Россия готова юридически зафиксировать обещание не нападать на Европу

Страны Европы относятся к властям Украины как к «безгрешным», это вызывает сомнения в их вменяемости и полезности в переговорах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заверил, что Россия не собирается нападать на европейские страны и готова письменно зафиксировать это в рамках коллективных гарантий безопасности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Как утверждает господин Лавров, у России «в отличие от этой группы лиц есть политическая воля к миру». По его словам, в Европе царит «милитаристский угар», и если там решат воевать, Россия готова «хоть сейчас». Однако российские власти не вынашивают «никаких агрессивных планов» в отношении членов НАТО и стран Евросоюза, добавил министр.

«Готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе»,— сказал Сергей Лавров на круглом столе с послами по теме урегулирования на Украине (цитата по ТАСС).

Вчера власти Украины передали администрации президента США переработанную версию мирного плана, предложенного американской стороной. По данным Bloomberg, европейские союзники Украины работают над тремя документами, один из которых коснется гарантий безопасности Киева. Вашингтон рассчитывает получить согласие на свой мирный план к Рождеству 25 декабря.

