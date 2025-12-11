Глава Минэнерго Казахстана заявил, что устройство КТК получило сильные повреждения

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о серьезных повреждениях выносного причального устройства Каспийского трубопроводного консорциума, атакованного украинским дроном в конце ноября. По его словам, которые приводит ТАСС, конструкция получила пробоину размером три на два с половиной метра и вопрос о дальнейшем восстановлении станет яснее после работ по обеспечению плавучести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Министр отметил, что по итогам 2025 года Казахстан рассчитывает транспортировать по системе КТК около 68 млн т нефти вместо планировавшихся 72 млн т, подчеркнув отсутствие альтернатив этому маршруту. Консорциум, в составе которого работают российские, казахстанские и международные компании, эксплуатирует магистральный нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, связывающий месторождения Западного Казахстана с терминалом в Новороссийске и обеспечивающий основную часть нефтяного экспорта страны.

Атака на объекты КТК в районе Новороссийска произошла 29 ноября, после чего погрузочные операции были остановлены, а танкеры выведены за пределы акватории. В Астане назвали случившееся третьим случаем нападения на гражданскую инфраструктуру, защищенную международным правом, и выразили протест. В Москве инцидент охарактеризовали как «вопиющий случай».

Вячеслав Рыжков