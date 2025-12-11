Новые собственники Ura.ru уволили главреда и половину редколлегии

Новые собственники Ura.ru уволили часть сотрудников редакции, сообщил «Ъ-Урал» директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юрлицо Ura. ru), глава холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко. Уволены глава редколлегии Михаил Вьюгин, главный редактор Диана Козлова, ее заместитель Антон Ольшанников, а также руководитель региональных редакций Игорь Сергеев.

С сегодняшнего дня работа редакции Ura.ru приостановлена на трое суток. Господин Ткаченко утверждает, у издания «колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат». Смена руководства Ura.ru произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

