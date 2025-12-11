Редакция Ura.ru приостановит работу на три дня

Редакция издания Ura.ru приостановит работу на 72 часа, сообщил источник «Ъ-Урал». Новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко рассказал «Ъ-Урал», что сейчас находится на встрече с коллективом. ООО владеет уральским агентством, в конце ноября Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

Господин Ткаченко в комментарии для РБК уточнил, что в преддверии сделки новое руководство «вникло в положение дел» в агентстве, и ситуация оказалась «неутешительной». По его словам, у Ura.ru «колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат».

«С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб»,— убежден директор ООО.

Причиной Андрей Ткаченко назвал неэффективное управление компанией. Также он пожаловался на «беспрецедентно высокий уровень выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину»: его зарплата якобы доходила до 6 млн руб. в месяц.

Новое руководство Ura.ru столкнулось с «противодействием нескольких ключевых сотрудников» издания «новому управлению». Из-за этого с несколькими работниками расторгли трудовые договоры, сказал господин Ткаченко. «Главная сейчас задача — реструктуризация финансовой задолженности. Второе — сохранение редакционной политики»,— добавил он.

Смена руководства Ura.ru произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ. Редактор Ura.ru Диана Козлова рассказала «Ъ-Урал», что для коллектива слияние с «Ридовкой» не было неожиданностью.

