Мадуро спел «Don't Worry, Be Happy» и призвал не допустить войны с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге со сторонниками спел песню Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy». Он призвал сограждан к спокойствию после ухудшения отношений с США.

«Американским гражданам, выступающим против войны, я отвечаю очень известной песней: Don't Worry, Be Happy. <...> Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет этой безумной войне. Нет. Будьте счастливы»,— сказал господин Мадуро и начал напевать песню. Трансляцию с митинга вел телеканал CNN.

С начала сентября армия США у берегов Венесуэлы наносит удары по судам, которые считает транспортом наркомафии. С ноября Вашингтон проводит операцию Southern Spear («Южное Копье») по борьбе с наркоторговцами в Западном полушарии. Президент США Дональд Трамп заявлял о скором завершении политической карьеры его венесуэльского коллеги: «Его дни сочтены».

Вечером 10 декабря силы Береговой охраны США и ФБР перехватили танкер вблизи берегов Венесуэлы. Власти США считают его причастным к незаконной транспортировке нефти в интересах иностранных террористических организаций. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США — «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».