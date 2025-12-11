Изъятые компании украинского олигарха в Адыгее повторно выставят на торги

Росимущество повторно выставит на торги две компании украинского олигарха Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) в Адыгее после того, как первый аукцион признали несостоявшимся. О новых торгах объявят дополнительно, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росимущество ранее выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха — 100% уставного капитала ООО «Южгазэнерджи» и 100% акций ООО «Кейтеринг-Юг». Данные о торгах размещены на портале «Торги России». Оба пакета акций продавались единым лотом стоимостью 3,9 млрд руб. Заявки от потенциальных покупателей принимались до 25 ноября 2024 года.

Кошехабльский районный суд Адыгеи изъял в пользу государства доли в обеих организациях по заявлению Генпрокуратуры в 2024 году. Решение связали с экстремистской деятельностью Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и его партнеров, а также финансированием ВСУ.

Алина Зорина