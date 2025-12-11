Минтранс Ростовской области прорабатывает восстановление причала в Аксае

Власти Ростовской области рассматривают восстановление пассажирского причала в Аксае для возрождения речного сообщения в районе. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области Алену Беликову.

По словам госпожи Беликовой, администрация Аксайского городского поселения изучает возможность восстановления ранее функционировавшего причала. Планируется, что объект будет принимать суда на подводных крыльях компании АО «СПК ДОН».

«В настоящее время администрацией прорабатывается возможность выделения земельных участков для возможного размещения будущей причальной инфраструктуры»,— отметила министр.

Дальнейшая реализация проекта — будь то создание логистического узла или рекреационной территории — напрямую зависит от успешного поиска подходящей площадки. Конкретные сроки реализации инициативы, ее стоимость и источники финансирования пока не определены. Детальное планирование начнется только после обеспечения земельного участка под строительство.

Валентина Любашенко