В редакции Ura.ru опасаются рейдерского захвата

Источники «Ъ» в Ura.ru подтвердили, что издание приостановит работу до 10:00 14 декабря. Новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юрлицо Ura. ru), глава холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко рассказал «Ъ-Урал», что сейчас находится на встрече с коллективом редакции.

Один из сотрудников Ura.ru заявил, что журналисты «пытаются понять, что происходит». В разговоре с «Ъ-Урал» источники в редакции назвали происходящее «похожим на рейдерский захват». Дозвониться до главного редактора Ura.ru Дианы Козловой пока не удалось.

О том, что Ura.ru вошло в холдинг «Ридовка» (Telegram-канал Readovka), стало известно в конце ноября. Смена руководства Ura.ru произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

Подробности — в публикации «Ъ-Урал» «Владелец сменился на Ура».