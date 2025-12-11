Средства с Екатерининской Ассамблеи получат фонды, больницы и интернаты

Деньги, собранные уральским бизнесом на благотворительном аукционе в рамках юбилейной 15-й Екатерининской Ассамблеи, получат благотворительные фонды, больницы и школы-интернаты Свердловской области, передает региональный департамент информационной политики.

Средства будут направлены на покупку оборудования, необходимого для исследования органов, лечения и адаптации, обновление инфраструктуры и другие цели. Поддержку получили следующие учреждения:

Фонд «5541 Добро» — 35,1 млн руб. на оборудование для Свердловской областной клинической больницы №1;

Фонд «Дети России» — 11 млн руб. на оборудование для Областной детской клинической больницы;

Медцентр «Бонум» — 25,8 млн руб. на оборудование для контроля глазного дна у детей;

Фонд Константина Хабенского — 20 млн руб. на оборудование для Областной детской клинической больницы;

Екатеринбургская школа-интернат №10 — 7,8 млн руб. на обновление инфраструктуры;

Центральная городская больница №20 Екатеринбурга — 7,9 млн руб. на оборудование для ранней реабилитации пациентов;

Фонд «Жизнь в движении» — 25 млн руб. на программу «Хочу ходить» для детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей;

Екатеринбургская школа-интернат №6 — 2,4 млн руб. на обновление инфраструктуры;

Свердловское отделение «Российского детского фонда» — 3,9 млн руб. на реабилитацию детей;

АНО «Сильное поколение» — 10,3 млн руб. на организацию кризисного центра, для несовершеннолетних матерей с детьми.

Кроме того, поддержку от свердловских меценатов получат еще два благотворительных фонда, пять центров соцобслуживания в Первоуральске, Алапаевске, Серове, Туринском районе и Октябрьском районе Екатеринбурга, два социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле, Каменск-Уральский радиотехнический техникум и Екатеринбургская школа-интернат «Эверест» и Областной центр реабилитации инвалидов.

Благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи прошел в Екатеринбурге 5 декабря. Представители бизнеса собрали 175,8 млн руб. для реализации 22 заявленных благотворительных проектов. Самым щедрым участником аукциона признана чемпион мира по классическим шахматам среди женщин Лея Гарифуллина, среди приобретений которой на аукционе — шахматы губернатора Свердловской области Дениса Паслера за 20 млн руб.

Ирина Пичурина