На Екатерининской Ассамблее собрали 175,8 млн рублей на благотворительные проекты

Вечером в пятницу, 5 декабря, в Екатеринбурге прошел благотворительный аукцион в рамках юбилейной 15-й Екатерининской Ассамблеи, на котором было собрано 175,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматы из личной коллекции губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Фото: Пресс-служба СОСПП Шахматы из личной коллекции губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Фото: Пресс-служба СОСПП

Средства будут направлены на реализацию 22 заявленных благотворительных проектов, сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Самым щедрым участником аукциона признана чемпион мира по классическим шахматам среди женщин Лея Гарифуллина, представляющая Гроссмейстерский центр имени Анатолия Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском. Среди ее приобретений: шахматы из личной коллекции губернатора Дениса Паслера за 20 млн руб., деловой ужин с президентом FIDE и совместная поездка на шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира за 11 млн руб. В складчину совместно с основателем группы компаний ANT-GROUP Антоном Батаковым и гендиректором ГК «PRO» Андреем Гончаровым госпожа Гарифуллина стала обладателем фотографии «Земля Франца-Иосифа» авторства президента РСПП Александра Шохина за 27 млн руб. За щедрость она получила уникальную икону «Святая великомученица Екатерина».

Лот с возможностью на один день стать профессиональным футболистом ФК «Урал» выкупил директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский за 9 млн руб. Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский за 9 млн руб. стал обладателем произведения камнерезного искусства «Чаша с гранатами», которая накануне выставлялась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в проекте «Легенды камня». Лот предоставили генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев и директор «Фонда семьи Шмотьевых» Александр Шмотьев. Они добавили к сумме еще 5 млн руб.

Господин Пумпянский поблагодарил участников аукциона за поддержку. Он отметил, что за 15 лет работы Екатерининской Ассамблеи собрано более 1,055 млрд руб., что свидетельствует о значительном вкладе в развитие благотворительных инициатив в Свердловской области.

Алексей Буров