Трамп анонсировал переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп намерен 11 декабря провести телефонные переговоры с властями Таиланда и Камбоджи с целью остановить бои на границе двух стран.

«Я считал, что у них два замечательных лидера, два замечательных человека, и однажды я уже урегулировал этот вопрос. Думаю, я смогу сделать это довольно быстро»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи подписали мирный договор в присутствии президента США в конце октября. 8 декабря боевые действия на границе возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Дональд Трамп заявлял, что ему неприятно видеть возобновившиеся столкновения. По его словам, ему будет достаточно одного звонка, чтобы снова урегулировать конфликт.

