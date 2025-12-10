Трамп пообещал снова урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему достаточно одного звонка, чтобы урегулировать конфликт между Таиландом и Камбоджей. В ходе выступления в Пенсильвании господин Трамп признал, что ему неприятно, что на границе двух стран возобновились столкновения.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Завтра мне нужно будет позвонить, и, я думаю, они все поймут. Кто еще мог бы сказать: "Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень могущественных стран"?» — сказал Дональд Трамп (цитата по AFP).

В октябре Таиланд и Камбоджа заключили перемирие под эгидой США. 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, обвинив военных соседней страны в нападении с «огневой поддержкой». Вчера Таиланд заявил об обстреле со стороны Камбоджи и задействовал против нее ВМС.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мирных сделок Трампа хватило ненадолго».