Бизнесмен Алексей Бобров останется под стражей до февраля

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей бизнесмену Алексею Боброву до 15 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест бизнесмену. Однако защита обжаловала это постановление, прося изменить меру пресечения на более мягкую.

«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, отменил постановление суда первой инстанции и вынес новое решение, которым удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Боброву»,- говорится в сообщении.

Алексея Боброва арестовали 24 сентября по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину Алексей Бобров не признает. Татьяна Черных, Олег Чемезов и Антон Боликов также остаются под арестом до 15 февраля.

Ранее Бобров фигурировал в исках Генпрокуратуры РФ. В октябре по иску надзорного ведомства суд изъял часть активов, принадлежащих бизнесменам Бикову и Боброву. В доход государства обратили порядка 40 компаний.Среди них «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганская ТЭЦ и другие компании.

В ноябре суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов Алексея Боброва и Артема Бикова. В доход государства перешли акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

