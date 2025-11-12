Обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Боброву продлили арест до 15 февраля

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил арест бизнесмену Алексею Боброву до 15 февраля, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексея Боброва арестовали 24 сентября по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину Алексей Бобров не признает.

Напомним, 10 октября по иску Генпрокуратуры РФ суд изъял часть активов, принадлежащих Алексею Боброву и Артему Бикову. В доход государства обратили порядка 40 компаний.

В конце октября Генпрокуратура подала второй иск. Ведомство просит обратить в доход государства акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и другие компании.

Артем Путилов