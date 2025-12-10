­Активы уходят в казну

Четвертый кассационный суд подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, который удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход государства имущества экс-депутата городского собрания Сочи Сергея Эксузяна. Решение суда первой инстанции ранее также было оставлено без изменения апелляцией. Как отмечают юристы, дела такого типа решаются в пользу государства, если ответчик не предоставляет финансовые доказательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, который удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата городского собрания Сочи Сергея Эксузяна. Решение суда первой инстанции ранее также было оставлено без изменения апелляцией. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, в собственности бывшего парламентария находились 6 объектов недвижимости, среди которых 4 постройки и 2 земельных участка общей площадью более 10 тыс. кв. м, а также денежные средства в размере более 110 млн руб. Суд установил, что стоимость указанных активов существенно превышает официальные доходы, зафиксированные за длительный период, а сама структура владения не подтверждена документально. В судебном акте отмечалось, что ответчик не представил финансовых документов, позволяющих установить связь между его доходами и приобретением объектов недвижимости соответствующей стоимости. Исследованные документы не позволяли проследить финансовый поток, необходимый для формирования имущественного комплекса.

Суд первой инстанции указал, что часть представленных ответчиком документов не содержит данных о происхождении денежных средств, которыми он оперировал, а ряд справок и пояснений не подтвержден надлежащими первичными документами.

В решении также отмечалось, что представленные выписки и сведения о предпринимательской деятельности не раскрывают объемов и экономического содержания операций, которые могли бы объяснить накопление соответствующего капитала. Суд сослался на отсутствие доказательств, подтверждающих увеличение доходов в период, предшествующий приобретению объектов недвижимости. При этом надзорное ведомство представило расчеты, указывающие на значительное расхождение между размером задекларированных доходов и стоимостью имущества.

После вынесения решения адвокат Сергея Эксузяна подал апелляционную жалобу. В ней защита ссылалась на неверную оценку судом значимости представленных доказательств, указывала на ошибки при исследовании выписок из банковских счетов и отмечала, что суд не учел часть пояснений, поданных стороной ответчика. Однако апелляционный суд, проверив доводы жалобы, пришел к выводу, что решение первой инстанции основано на полном и всестороннем исследовании доказательств. В постановлении было отмечено, что аргументы защиты не подтверждены документально и фактически повторяют позицию, уже рассмотренную судом первой инстанции. Апелляционная коллегия указала также, что истец — заместитель генерального прокурора — представил достаточный объем материалов, свидетельствующих о несоответствии имущества доходам предпринимателя, а ответчик не выполнил обязанность по доказательству обратного.

Не согласившись с выводами двух инстанций, представитель Эксузяна направил кассационную жалобу, указывая, что суды допустили нарушения норм материального права и неправильно определили обстоятельства, имеющие значение для дела.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, исследовав материалы, подтвердил, что судебные акты соответствуют закону и основаны на надлежащей оценке доказательств. В определении кассационной инстанции подчеркивалось, что доводы жалобы не указывают на нарушение права, а лишь выражают несогласие с выводами судов. Коллегия отметила, что господин Эксузян не предоставил доказательств, способных подтвердить законное происхождение средств, и что ранее данные обстоятельства уже были предметом судебной проверки.

Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Филиала №78 г. Краснодара Анастасия Усенко обращает внимание, что в делах о конфискации имущества суды применяют стандарт доказанности, предполагающий необходимость полной и последовательной демонстрации законного происхождения каждого элемента имущественного комплекса. Она отмечает, что суды проверяют не только уровень доходов, но и их структуру, стабильность, источники и возможность накопления капитала в конкретные периоды. По ее словам, суды ориентируются на комплексную картину: движение средств на банковских счетах, характер финансовых операций, наличие подтвержденных договоров и экономическую целесообразность сделок. В этом деле, указывает юрист, суды последовательно пришли к выводу, что ответчик не представил доказательств, сопоставимых по объему и достоверности с установленной стоимостью активов.

Правовой итог производства заключается в том, что шесть объектов недвижимости и денежные средства в размере более 110 млн руб. подлежат обращению в доход государства. Судебные акты вступили в законную силу и обязательны к исполнению. По данным госпожи Усенко, Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей можно обжаловать в Верховном суде РФ в течении трех месяцев со дня вынесения кассационного определения. ВС РФ принимает к рассмотрению не все без исключения кассационные жалобы, а только те, в которых усмотрит существенные нарушения норм материального и процессуального права. Как считает Анастасия Усенко, судебными инстанциями края по делу господина Эксузяна таких нарушений не было допущено.

Мария Удовик