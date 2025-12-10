На Урале спрос на психиатрическое освидетельствование перед сделками вырос на 34%

Число свердловчан, желающих пройти психиатрическое освидетельствование для подтверждения своей сделкоспособности, увеличилось на 34% в 2025 году, сообщили в региональном Минздраве. Рост интереса к этой процедуре связывают с участившимися случаями, когда продавцы недвижимости, уже совершив сделку, обращаются в суд с заявлением о своей невменяемости на момент ее оформления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве примера приводится история с известной артисткой Ларисой Долиной, которая сумела вернуть себе проданную квартиру, ссылаясь на то, что продала жилье под влиянием аферистов. В Минздраве отмечают, что похожие ситуации, особенно с участием пожилых людей, стали массово появляться в судебной практике, и суды все чаще удовлетворяют такие иски, признавая сделки недействительными.

Единственным учреждением на Урале, где можно пройти экспертизу по оценке сделкоспособности — является Свердловская областная клиническая психиатрическая больница (СОКПБ). Ежегодно в СОКПБ проводится до 170 экспертиз по делам о признании сделок недействительными. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа исков, основанных на утверждениях о влиянии мошенников: в 2023 году – 7 случаев, в 2024 – 19, в 2025 – 26.

«Такое обследование в значительной мере снижает риск возможного признания в дальнейшем сделки недействительной и является одним из немногих инструментов, позволяющих защитить права добросовестных участников»,— пояснил заместитель главного врача СОКПБ Александр Ружников.

Освидетельствование проводится только с согласия гражданина, как правило, по просьбе второй стороны сделки. Эксперты рекомендуют проходить его накануне или в день оформления документов и обращаться именно в государственные учреждения, так как доверие суда к их заключениям выше. Результатом становится подробная справка для участников, а полный протокол хранится в больнице и может быть предоставлен по запросу суда.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге завершилось разбирательство дела о продаже квартиры студенткой под давлением мошенников. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами, согласно которому покупатель возвращает 3,6 млн руб., а девушка получает свою квартиру обратно. Юристы отмечали, что обстоятельства данного дела имеют схожесть с судебным разбирательством, в котором участвовала певица Лариса Долина.

Полина Бабинцева