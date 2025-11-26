Затянулась и ничего не почувствовала

Горсуд подмосковного Домодедово признал актрису Дарью-Аглаю Тарасову виновной в контрабанде в Россию 0,38 г гашиша в картридже электронной сигареты (вейп). Его обнаружили при проверке багажа в аэропорту Домодедово 28 августа. Девушка, раскаявшись, попросила суд проявить к ней снисхождение. Приговаривая ее к условному сроку, суд наверняка учел не только слова фигурантки, но и ходатайства известных российских артистов, заявивших, что не видели госпожу Тарасову даже пьяной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аглая Тарасова убедила суд, что раскаялась, и получила условное наказание

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аглая Тарасова убедила суд, что раскаялась, и получила условное наказание

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оглашая приговор, судья Оксана Кобозева признала подсудимую виновной по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств или растений, содержащих наркотические вещества), приговорив к трем годам заключения условно и штрафу в размере 200 тыс. руб. Прокурор запрашивал для нее три с половиной года заключения условно с испытательным сроком три года.

Госпожа Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 28 августа. Из зачитанных в ходе заседания показаний таможенника Ашота Карапетяна следовало, что он обратил внимание на госпожу Тарасову, поскольку ему показалось, будто девушка нервничала. Чтобы проверить свои подозрения, он остановил ее, предложив досмотреть ее синий чемодан. Внутри него оказалась коричневая сумка, в которой был курительный вейп, завернутый в целлофановый пакет.

Поскольку сразу определить содержимое вейпа было сложно, его отправили на экспертизу. Тогда-то и выяснилось, что в масле содержится 0,38 г каннабиса (масло каннабиса), что послужило основанием для задержания Аглаи Тарасовой.

Следственный отдел линейного управления МВД предъявил ей обвинение в контрабанде наркотика. Правда, отправлять под стражу фигурантку не стали, избрав в качестве меры пресечения ограничение определенных действий.

На заседание 26 ноября в суд поддержать фигурантку приехали известные артисты Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Они характеризовали госпожу Тарасову исключительно с положительной стороны. Отметили ее ответственность и доброту. Но самое главное, сообщили, что никогда не видели, чтобы госпожа Тарасова злоупотребляла алкоголем или наркотиками. При этом артист Цыганов уточнил, что «выражает мнение об актрисе на основании восторженной реакции своих детей, знающих Аглаю с самой лучшей стороны».

Адвокат Жанат Бекетов попросил приобщить к делу положительные характеристики подсудимой от Сергея Безрукова и Дмитрия Нагиева. Оба выражали уверенность в том, что сам факт привлечения госпожи Тарасовой к уголовной ответственности стал для девушки испытанием, и просили проявить к ней снисхождение.

Об этом же говорил адвокат Бекетов, отмечая, что если бы этот вейп изъяли не в аэропорту Домодедово, а в городе Домодедово, то за него подзащитная понесла бы не уголовное, а административное наказание.

По версии защитника, злосчастный вейп девушке ее знакомый предприниматель Родди Зуммер подарил в 2022 году в Израиле, где указанное содержимое каннабиса не считается преступлением.

К тому же господин Зуммер специализировался на производстве различных косметических и курительных препаратов из разрешенных в стране трав, что и подвело госпожу Тарасову, которая не могла представить, что в нем могло быть наркотическое вещество. Сама подсудимая сказала, что несколько раз затянулась вейпом, но «ничего не почувствовала».

31-летняя Дарья-Аглая Тарасова родом из Санкт-Петербурга. Она дочь актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. С 2010 года снялась более чем в трех десятках фильмов и сериалов. Наиболее известные роли сыграла в фильмах «Лед», «Холоп-2», а также в сериалах «Беспринципные» и «Интерны».

Алексей Соковнин