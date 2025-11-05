Как актеров задерживали с наркотиками

В сентябре 2019 года актрису Наталью Бочкареву, известную по сериалу «Счастливы вместе», задержали в центре Москвы с 0,68 г кокаина. В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил ей штраф в 30 тыс. руб.

В январе 2023 года актер Радмил Хайрутдинов, игравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», был задержан в московском такси с несколькими граммами марихуаны. О развитии дела не сообщалось.

В июле 2023 года актер Дмитрий Мальков, снявшийся в сериале «Чикатило», был задержан в своей московской квартире. При обыске у него было найдено 22 свертка с марихуаной и оборудование для ее выращивания. Дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере находится в производстве.

В августе 2023 года актриса и режиссер Рамиля Искандер, известная по фильму «Царь», была задержана в Москве за организацию интернет-магазина по сбыту наркотиков. При обысках у нее изъяли около 2 кг мефедрона. В мае 2024 года Первомайский райсуд Пензы приговорил ее к шести с половиной годам.

В июне 2023 года актрису Кристину Бабушкину, звезду сериала «Беспринципные», задержали с мужем в центре Москвы. В их автомобиле было найдено около 0,5 г кокаина. Фигурантом дела о незаконной перевозке наркотиков стал муж актрисы Андрей Гацунаев, в сентябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к штрафу в 200 тыс. руб.

В январе 2024 года актер Анатолий Руденко был задержан в такси с 0,5 г мефедрона. Летом того же года Пресненский суд Москвы приговорил его к 60 часам обязательных работ.

В сентябре 2024 года актер Евгений Ткачук, известный по сериалу «Король и Шут», был задержан в Пулково с запрещенным веществом. Он был отпущен под подписку о невыезде, о дальнейшем ходе дела не сообщалось.

В декабре 2024 года актер Алексей Яничев, снимавшийся в сериалах «Слепая» и «Голоса ушедших душ», был задержан в центре Москвы со свертком кокаина. Против него возбудили дело о незаконном хранении и перевозке наркотиков, оно находится в производстве.