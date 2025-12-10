Запах гари с мусорного полигона Новороссийска разошелся по районам

Запах гари с территории мусорного полигона «Терра-Н» распространился практически по всем районам Новороссийска. Об этом сообщили в МЦУ, подчеркнув, что Роспотребнадзор продолжает фиксировать загрязнения воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887 Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

8 декабря превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода установили в Абрау-Дюрсо и ДП Щелба, а 9 декабря загрязнения воздуха обнаружили в Абрау-Дюрсо и Васильевке. Пожар на мусорном полигоне Новороссийска не потушили, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендует соблюдать ряд мер безопасности.

Специалисты ведомства призвали новороссийцев избежать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. При выходе на улицу требуется использовать защитные маски, при недомоганиях Роспотребнадзор советует обращаться к врачу. При соблюдении указанных мер, как уточняют в Роспотребнадзоре, можно ограничить поступление вредных веществ в организм.

Мониторинг атмосферного воздуха в Новороссийске продолжается. По последним данным, актуальным на 2 декабря, площадь возгорания на мусорном полигоне «Терра-Н» составила 220 кв. м. Более свежих данных чиновники и уполномоченные лица не предоставляли.

София Моисеенко