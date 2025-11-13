Суд оставил в силе заочный арест екатеринбургского бизнесмена Горбунова

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о заочном аресте Александра Горбунова, обвиняемого по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: мвд.рф

Ленинский райсуд 1 ноября избрал для Александра Горбунова меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным «Ъ-Урал», он находится за границей, поэтому объявлен в розыск и мера пресечения изменена на заочный арест до того момента, пока бизнесмена не задержат на территории РФ. Отметим, что ранее Свердловский облсуд отменял решение нижестоящей инстанции, но, в этот раз, постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

По данным «Ъ-Урал», дело Александра Горбунова связано с конфликтом вокруг ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на ул. Комсомольская, 73), которое ранее принадлежало бывшему участнику ОПГ «Центровые» Михаилу Клоку. Когда Михаила Клока осудили, и он оказался в колонии, то на него стали давить местные арестанты и администрация, чтобы он переписал свои активы. В итоге, они перешли бизнесмену Евгению Буцырину, но следствие предполагает, что бенефициаром сделки был именно Александр Горбунов.

Артем Путилов