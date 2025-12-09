Уральская полиция составила новый протокол о поиске заведомо экстремистского контента

Полиция города Каменск-Уральский (Свердловская область) составила новый административный протокол на медбрата, подозреваемого в поиске заведомо экстремистского контента. Теперь в документе указано, какие именно материалы искал фигурант. Копия протокола есть в распоряжении «Ъ».

Первая версия протокола была возвращена мировым судьей полиции для устранения недостатков. Новая — отличается сразу несколькими деталями. Теперь в документе указаны поисковое приложение (Safari) и браузер (Google), при помощи которых осуществлялся поиск, а также формулировка запроса: «азов бригада» (украинский полк «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ).

В обновленном документе приводится описание экстремистского материала, к которому фигурант получил доступ в результате поиска: «Графическое изображение шеврона батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ. — "Ъ"), состоящего из надписи "АЗОВ", знака "Волчий крюк", белого знака "черное солнце", белого знака "вольфсангель" (внесены в перечень экстремистских материалов. — "Ъ")». Составители протокола также привели номер экстремистского материала в списке Минюста: 3269.

В изначальной версии административного протокола полицейские ошибочно приравняли террористические организации к экстремистским материалам. В документе содержалась следующая формулировка: «...заведомо осознавая, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ. — "Ъ") и националистическая организация "Русский Добровольческий корпус" (признан террористическим и запрещен в РФ. — "Ъ") включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов...».

О составлении первого административного протокола о поиске заведомо экстремистского контента (ст. 13.53 КоАП РФ) стало известно 6 ноября со слов юриста Сергея Барсукова, представляющего интересы фигуранта. Эта статья появилась летом 2025 года, максимальный штраф для физлица по ней достигает 5 тыс. руб. Дело будет рассмотрено мировым судьей 10 декабря.

Подробнее о деле — в материале «Первый протокол комом».

Степан Мельчаков