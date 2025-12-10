ФСБ нашла уральского медика через 15 минут после поиска экстремистского контента

Федеральная служба безопасности по Свердловской области позвонила через 15 минут медику Сергею Глухих из Каменска-Уральского после поиска экстремистской информации, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам адвоката, его доверитель, работающий медиком, 24 сентября ехал в автобусе. Ожидая своей остановки, он просматривал записи и посты в интернете, где наткнулся на информацию о террористических организациях. «Он ехал в автобусе 16-го маршрута, возле дома на ул. Алюминиевой, 6. Сергей Глухих вошел в интернет и начал искать изображение шеврона "Азова" (признан в России террористической организацией и запрещен). Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ»,— сообщил «Ъ-Урал» Сергей Барсуков.

Протокол был составлен 6 ноября. Позже протокол вернули в полицию, чтобы исправить недочеты.

В правках уже приводится описание экстремистского материала, к которому фигурант получил доступ в результате поиска: «Графическое изображение шеврона батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), состоящего из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (внесены в перечень экстремистских материалов)».

Данный протокол должен быть рассмотрен мировым судьей сегодня, 10 декабря.

Напомним, депутаты Госдумы приняли закон о штрафах для физлиц за поиск экстремистского контента в интернете в третьем чтении 22 июля. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тыс. руб.

Артем Путилов