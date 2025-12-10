Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ нашла уральского медика через 15 минут после поиска экстремистского контента

Федеральная служба безопасности по Свердловской области позвонила через 15 минут медику Сергею Глухих из Каменска-Уральского после поиска экстремистской информации, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам адвоката, его доверитель, работающий медиком, 24 сентября ехал в автобусе. Ожидая своей остановки, он просматривал записи и посты в интернете, где наткнулся на информацию о террористических организациях. «Он ехал в автобусе 16-го маршрута, возле дома на ул. Алюминиевой, 6. Сергей Глухих вошел в интернет и начал искать изображение шеврона "Азова" (признан в России террористической организацией и запрещен). Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ»,— сообщил «Ъ-Урал» Сергей Барсуков.

Протокол был составлен 6 ноября. Позже протокол вернули в полицию, чтобы исправить недочеты.

В правках уже приводится описание экстремистского материала, к которому фигурант получил доступ в результате поиска: «Графическое изображение шеврона батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), состоящего из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (внесены в перечень экстремистских материалов)».

Данный протокол должен быть рассмотрен мировым судьей сегодня, 10 декабря.

Напомним, депутаты Госдумы приняли закон о штрафах для физлиц за поиск экстремистского контента в интернете в третьем чтении 22 июля. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тыс. руб.

Артем Путилов

Новости компаний Все