Цифровой случай

Рынок страхования идет по пути тесного партнерства с IT и цифровизацией. Участники рынка уже активно развивают киберстрахование как отдельный продукт и встраивают новые цифровые решения в другие проекты. Кроме того, на рынок страхования выходят маркетплейсы и классифайды. В результате может улучшиться клиентский опыт и повыситься конкуренция на страховом рынке, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Страховое открытие

Большая часть страховщиков (71%) ожидает медленного, но планомерного роста рынка киберстрахования, следует из данных страхового брокера АСТ. По оценкам экспертов, темпы роста будут двузначными из-за эффекта низкой базы. В частности, по итогам 2026 года эксперты ожидают увеличения объема рынка на 15–20% (см. “Ъ” от 9 ноября). По оценкам совладельца страхового брокера Mains Сергея Худякова, по итогам 2024 года объем рынка киберстрахования составил около 3 млрд руб., а к концу этого года вырастет до 3,5–4 млрд руб.

Опираясь на рост обращений к страховым компаниям — их количество увеличилось за девять месяцев 2025 года более чем на 50%, прогноз роста страховых премий может составить около 20% в год, отмечает заместитель гендиректора АСТ Максим Сапожников. В ближайшие два-три года при благоприятных обстоятельствах рынок киберстрахования может составить от 5 млрд до 10 млрд руб., оценивает руководитель управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахования» Алина Малышева.

Киберстрахование защищает бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, а также работой с IT-инфраструктурой. Полис обычно покрывает убытки, наступившие в результате кибератаки, действий нелояльных сотрудников, технических сбоев. К ним относятся потери от перерыва в деятельности, компенсация вреда третьим лицам, расходы на восстановление работоспособности IT-систем, расследование происшествия, дешифрование данных.

Значительная часть страховщиков (43%) в сегменте киберстрахования предлагает лимиты от 100 млн до 500 млн руб., 30% — от 10 млн до 100 млн руб., следует из исследования страхового брокера АСТ. Цена полиса составляет примерно 1–3% от покрытия, оценивают эксперты. Страхованием киберрисков занимаются восемь компаний, в частности такие крупные игроки, как «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Сбербанк страхование», «Согаз», ВСК.

Среди причин роста страховщики в первую очередь видят цифровизацию и рост атак на компании. «С ростом уровня цифровизации в экономике увеличивается зависимость бизнес-процессов компаний от информационных технологий, одновременно все чаще происходят кибератаки»,— говорит госпожа Малышева. По словам господина Худякова, размер ущерба от кибератак за 2023–2024 годы оценивается минимум в 1 трлн руб. В среднем по одному инциденту ущерб от утечки информации достигает 11,5 млн руб., а по максимальным оценкам пострадавших организаций — более 41 млн руб.

Ужесточение регуляторных требований к хранению и обработке данных, а также введение оборотных штрафов за утечки персональной информации мотивируют компании уделять данному вопросу больше внимания, добавляют в «Согазе». При этом, по словам экспертов компании, интерес к киберстрахованию растет не только у крупного бизнеса: «Потенциал мы видим и в сегменте малых и средних предприятий, особенно работающих с персональными данными в таких сферах, как онлайн-образование, медицина, интернет-магазины, или которые являются подрядчиками крупных корпораций».

Очевиден тренд к интеграции киберстрахования с комплексной кибербезопасностью бизнеса, появлению новых продуктов и увеличению числа полисов у малых компаний, что способствует распространению культуры риск-менеджмента в цифровой среде, уверяют эксперты «Согаза». Киберстрахование, безусловно, получит гораздо более широкое распространение и станет таким же обыденным, как страхование имущества и автотранспорта, подтверждает заместитель гендиректора по андеррайтингу страховой компании «Двадцать первый век» Евгений Изотов.

Участники рынка не исключают, что киберстрахование может стать обязательным. «Можно предположить, что могут сделать страхование обязательным для определенных категорий компаний, где ущерб от киберинцидента наносится как государству, так и населению»,— говорит начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин.

Обязательность киберстрахования в первую очередь напрашивается в части ответственности операторов персональных данных. Случаи утечки персональных данных учащаются, и без формирования страховой защиты многие операторы персональных данных могут оказаться не в состоянии исполнить свои обязательства, что в обозримом будущем потребует соответствующих действий со стороны регуляторных органов власти, поясняет Евгений Изотов.

Со стороны страхового сообщества в этом контексте целесообразно подумать о минимальных стандартах киберстрахования во избежание дискредитации клиентской ценности продукта со стороны недобросовестных страховщиков, отмечает заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Станислав Олейников.

Вместе с тем на рынке остаются проблемы, в частности информационная закрытость клиентов. Страховщики сталкиваются со сложностями при получении информации как для оценки рисков, так и для оценки убытков, так как для клиентов информация об информационной защите очень чувствительна, говорит Алина Малышева. «Однозначно поможет готовность бизнеса говорить открыто о своих киберинцидентах и убытках, вследствие чего вырастет осведомленность рынка о проблеме. Компании должны понять, что в этом вопросе страховые компании являются надежным партнером, которому можно довериться»,— считает Дмитрий Шишкин.

По словам Алины Малышевой, есть проблема, которую российский рынок еще не прочувствовал. Это кумуляция рисков, связанных с немногочисленными провайдерами инфраструктурных услуг: крупными ЦОДами, облачными сервисами, операторами связи. Об этой проблеме российские страховщики пока знают теоретически из опыта западных рынков, но уже готовятся и собирают информацию о концентрации рисков, отмечает она.

Конкурентные маркетплейсы

В 2025 году на рынке страхования появляются новые игроки: на него выходят цифровые площадки. О намерениях развивать страховое направление уже заявляли Ozon, «Яндекс» и «Авито» (см. “Ъ” от 3 октября и 19 ноября 2024 года). Ozon пошел по пути white label, который предусматривает создание страховых продуктов на базе лицензий других страховых компаний. «Яндекс» работает по агентской схеме — продукт разрабатывается вместе со страховой компанией, продается под брендом сервиса, но внутри пользователь получает страховой полис. «Авито» развивает модель встроенных сервисов. Wildberries также запускает совместные проекты со страховщиками.

«Озон Страхование» фокусируется на развитии e-com и банковского страхования как для физических лиц, так и предпринимателей — продавцов, владельцев ПВЗ, транспортных компаний, уточняет глава направления Денис Гаврилов.

«Мы работаем по партнерской модели: страховой продукт создается страховой компанией, а мы нативно интегрируем его в клиентский путь. Компенсации и урегулирование происходят на стороне страховой компании, а мы обеспечиваем удобство и понятность оформления. Такой принцип уже реализован в страховании объектов в краткосрочной аренде, ОСАГО, страховании ипотеки и связанных рисков»,— рассказывает директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова. В «Яндексе» и Wildberries не ответили «Ъ-Информационным технологиям».

По словам страховщиков и экспертов, маркетплейсам страхование выгодно. Интерес маркетплейсов к страхованию также продиктован стратегией формирования замкнутой экосистемы сервисов и одновременно необходимостью повышения жизненной ценности пользователя, добавляет директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Такая модель существенно продлевает жизненный цикл клиента, минимизирует отток и позволяет монетизировать уже сформированные цифровые профили пользователей, поясняет он. Это прежде всего позволяет получить дополнительные доходы от комиссий по страховым продуктам, считает Евгений Изотов.

Партнерская модель хороша тем, что снимает с маркетплейса регуляторную нагрузку: не нужно формировать резервы, управлять страховыми рисками, получать лицензию — площадка отвечает только за витрину и продажи, говорит старший менеджер практики кибербезопасности «ТеДо» Антон Мерцалов. Минусами такой модели, по его словам, являются ограниченный контроль над продуктом и тарифами, а также необходимость делиться частью маржи со страховым партнером.

Впрочем, для перехода на новый этап цифровым игрокам стоит приобрести страховые компании, полагают эксперты. Когда маркетплейсы поймут, что для следующего их качественного шага в сегменте страхования требуется страховая лицензия, а минусы и риски многократно перекрываются плюсами и возможными синергиями, то они тут же обозначат свое присутствие в страховании, отмечает гендиректор НСИС Николай Галушин. Собственная страховая компания дает полный контроль над продуктовой политикой и финансовым результатом, но требует больших вложений и постоянного соблюдения регуляторных, финансовых и ИБ-требований, говорит господин Мерцалов. «Если маркетплейсу хочется быстро запускать продукты, создавать новые правила игры на рынке, он может приобрести страховщика и необходимые страховые компетенции. Приобрести страховщика с лицензиями может быть быстрее, чем создавать с нуля»,— подтверждает господин Худяков.

При этом создание собственной страховой компании — это другая индустрия, другой уровень регулирования и капитала, поэтому технологической платформе эффективнее усиливать пользовательский опыт через партнерства и точную интеграцию страховых продуктов, отмечает Татьяна Жаркова. Вместе с тем на сегодня известно, что только Wildberries находится в поиске страховой компании (см. “Ъ” от 30 октября).

Если маркетплейсы будут выходить на страховой рынок со своими компаниями, то возможно серьезное перераспределение рынка, полагает господин Галушин. В зоне пересечения интересов страховщиков и маркетплейсов наибольшим потенциалом обладают простые, стандартизированные и ситуативные страховые продукты — продукты, соответствующие общей философии трансакций через маркетплейс — «быстро, просто, удобно», отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Точечная цифра

Эксперты выделяют другие важные тренды цифровизации страхования. В частности, по словам Антона Мерцалова, параллельно растет использование машинного обучения и ИИ для персонализации продуктов, прогнозирования страховых случаев и борьбы с мошенничеством. Многие передовые решения на рынке связаны с внедрением в бизнес-процессы технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, что позволяет существенно ускорить и повысить качество оценки рисков, улучшить маршрутизацию и оценку при урегулировании, более эффективно противостоять недобросовестным практикам, подтверждают во Всероссийском союзе страховщиков.

Увеличивается доля удаленных сервисов — дистанционные осмотры, оформление заявок и урегулирование убытков через онлайн-платформы, которые делают процесс страхования автоматизированным, говорит Антон Мерцалов. Тренды ведут к постепенной смене традиционной модели страхования: оно превращается в сервис, который используется в повседневных сценариях и становится частью другой услуги, что делает рынок более массовым, поясняет он.

Юлия Пославская