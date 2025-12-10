WP раскрыла детали плана США с нейтральной зоной на Украине и контролем над ЗАЭС

Несмотря на «жесткую переговорную тактику» президента США Дональда Трампа, мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине, «похоже, приближается», заявил колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус. Он ссылается на американских, украинских и европейских чиновников. Соглашение включает вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и передачу Запорожской АЭС под контроль США.

По словам украинского чиновника, переговорный пакет включает три документа: мирное соглашение, гарантии безопасности и план восстановления экономики. В числе предлагаемых пунктов:

принятие Украины в ЕС в 2027 году — западные страны рассчитывают, что это поспособствует развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в стране;

гарантии безопасности Украине от США по аналогии со статьей НАТО о коллективной безопасности, причем Киев хочет, чтобы соответствующее соглашение ратифицировал Конгресс США, а европейские страны подпишут отдельные документы;

«суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето» — обсуждается ограничение армии Украины до 800 тыс. военных, при этом Киев «отказывается от каких-либо формальных конституционных ограничений»;

создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения — от Донбасса до Запорожья и Херсона, а за ней будет «более глубокая» зона, где запретят тяжелые вооружения;

«обмен территориями» — Украина и США пока спорят, как будут проведены границы;

переход Запорожской АЭС под управление США, причем некоторые украинские чиновники это поддерживают, отмечает WP;

стремление администрации США к привлечению инвестиций и экономическому развитию Украины — Вашингтон предложил выделить Киеву $100 млрд из замороженных российских активов в качестве репараций, и эта сумма может быть увеличена.

Источники Financial Times сообщали, что Дональд Трамп рассчитывает на согласование сделки «к Рождеству» — 25 декабря. В Европе считают, что согласование может занять «недели или месяцы», писала The Wall Street Journal.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский согласовал перепланировку».