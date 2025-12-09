Financial Times: Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана

Администрация президента США Дональда Трампа установила сроки для ответа Украины на предложенный Вашингтоном мирный план. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер

Фото: Eva Marie Uzcategui / File Photo / Reuters Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер

По данным издания, 6 сентября специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским давили на него с целью скорейшего принятия решения. Источники сообщают, что господин Трамп рассчитывает на согласование сделки «к Рождеству» — 25 декабря.

Владимир Зеленский, пишет FT, проинформировал европейских лидеров о полученном предложении и необходимости консультаций с союзниками. Один из западных чиновников отметил сложное положение Украины, которая, с одной стороны, не может уступить территории, а с другой — не может отклонить предложение американской стороны.

По данным Financial Times, Украина оказалась в ситуации, когда она должна найти баланс между территориальными вопросами и давлением со стороны США. Детали мирного плана не разглашаются.

8 декабря в Лондоне лидеры Британии, Франции и Германии провели встречу для согласования дальнейших действий по Украине и обсуждения мирного плана, предложенного американской стороной. Незадолго до этого состоялись трехдневные консультации представителей США и Украины по этому вопросу.