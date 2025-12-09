Владимир Зеленский согласовал перепланировку

Киев и его европейские союзники 9 декабря должны были направить в Вашингтон свой план завершения украинского конфликта, согласованный днем ранее лидерами Британии, Франции и Германии в Лондоне. По итогам переговоров президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, и потребовал утверждения американских гарантий безопасности Конгрессом США. Отказ Киева работать над предложениями, которые ранее обсуждались американскими представителями в Москве, становится новым вызовом президенту Трампу, которому теперь предстоит сделать непростой выбор между усилением давления на Киев и прекращением миротворческих усилий Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неприятие Киевом мирного плана США оставляет главе Белого дома непростой выбор между усилением давления на Украину и прекращением миротворческих усилий

О появлении альтернативного мирного плана Киева и его европейских союзников, который стороны обещали передать в Вашингтон 9 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил по итогам переговоров в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, завершившихся вечером 8 декабря.

Успев после визита в Лондон в тот же день посетить еще и Брюссель, где он пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте, председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уже 9 декабря украинский президент отправился в Рим на встречу с премьером Италии Джорджей Мелони и папой римским Львом ХIV.

Сумев в кратчайшие сроки заручиться поддержкой ключевых игроков европейской политики, Зеленский рискнул снова пойти наперекор Трампу. Его реакция на мирный план президента США, которую накануне хотел услышать от него глава Белого дома, оказалась неожиданно жесткой.

На этот раз не делая вежливых жестов в адрес Вашингтона, украинский лидер сразу заявил о том, что «у Трампа свое видение, которое отличается от украинского», после чего одно за другим стал перечислять украинско-европейские условия будущего украинского мира.

Указав, что Украина «не имеет права по конституции, международному и моральному праву отдавать территории», он фактически исключил обсуждавшийся ранее американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером территориальный компромисс по Донбассу.

Как ультиматум Вашингтону прозвучало и требование обеспечить юридически обязывающие американские гарантии безопасности Украины, за которые, по мысли Киева, должен проголосовать Конгресс США и которые должны стать «не пустыми обещаниями, подобными Будапештскому меморандуму». При этом вывод украинских войск из занимаемых ими районов ДНР в обмен на гарантии безопасности Киев и его союзники не рассматривают.

Хозяин лондонской встречи премьер Кир Стармер со своей стороны сообщил о том, что сделка по размораживанию до €115 млрд российских активов для помощи Украине может быть заключена в ближайшие дни. Необходимость скорейшего решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева Стармер объяснил тем, что переговоры по завершению войны «достигли критической стадии». По его словам, этот вопрос тоже был предметом обсуждения лидеров «евротройки» в Лондоне. Предполагается, что российские активы будут использованы Украиной либо для продолжения боевых действий еще до двух лет, либо на ее восстановление в случае заключения мирного соглашения.

Как отмечает газета The Times, европейцы считают замороженные российские средства одним из своих козырей на мирных переговорах, которые позволят не допустить навязывания Украине американских условий мирного соглашения.

В целом итоги встречи в Лондоне свидетельствуют о том, что на решающем этапе переговорного процесса по Украине, к которому подключилась Россия, европейцы внезапно отказались от прежней позиции, не ставившей под сомнение американское лидерство в дипломатических усилиях по завершению конфликта.

На недавних трехсторонних консультациях представителей США, Европы и Украины в Женеве было заявлено, что второго мирного плана, кроме плана Трампа, не существует.

В связи с этим выдвинутые участниками переговоров в Лондоне требования ставят под сомнение заявления людей из окружения президента Трампа, ранее высказывавших мнение, что переговорный процесс выходит на финишную прямую.

Как отмечает издание Axios, отказ Украины и ее союзников согласиться с мирным планом Трампа связан с тем, что в ходе последнего раунда переговоров в Майами в конце прошлой недели со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером американские переговорщики усилили давление на Киев. Как отмечает издание, после состоявшейся днями ранее встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным американские предложения «ухудшились».

«Предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территории и контроль над атомной станцией в Запорожье, и оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности»,— пожаловались Axios украинские представители.

Неудивительно, что в Вашингтоне дали негативную оценку переговорам в Лондоне. «Администрация Трампа рассматривает встречу на Даунинг-стрит как бесполезную попытку выиграть время на переговорах по мирному плану Трампа. Советы Зеленскому проявлять осторожность и терпение вызывают возмущение американской стороны»,— пишет Axios.

Отказ Украины и ее европейских союзников продолжить работу над предложениями, которые ранее обсуждались представителями Штатов в Москве и по ряду параметров были позитивно восприняты российской стороной, ставит президента Трампа перед непростым выбором: усилить давление на украино-европейскую партию войны или вовсе прекратить миротворческие усилия до появления новой ситуации, способной вывести переговорный процесс из его нынешнего тупика.

Как заявил 8 декабря в эфире телеканала Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, «если президент решит, что сделка невозможна, он отступит», то есть откажется от попыток закончить войну на Украине. При этом постпред США повторил американский тезис о том, что мир на Украине «как никогда близок» и что давление на обе стороны по-прежнему возможно.

Как заявил агентству ТАСС известный американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл, президент Трамп может отстранить от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не только европейских лидеров, но и самого Зеленского из-за их нежелания идти на уступки.

По словам эксперта, в окружении Трампа «все чаще задаются вопросом, обладает ли Зеленский политической волей и властью, чтобы действительно положить конец конфликту».

Российскую же реакцию на последние попытки ЕС и Британии сорвать мирное соглашение по Украине 9 декабря сформулировал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Дежавю: в 2022 году премьер-министр Великобритании (Борис Джонсон.— “Ъ”) оказал давление на Украину, чтобы она отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила конфликт. Глобалисты, бюрократы Великобритании и ЕС, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, СМИ активно борются против мира»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Сергей Строкань