Сочинцев предупредили о тренировочных стрельбах и речевых оповещениях

Сегодня, 10 декабря, в Сочи запланированы учебные стрельбы, о которых заранее уведомили жителей и гостей курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Учебные мероприятия пройдут на территории Морского порта в два временных промежутка: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00. За десять минут до начала в Центральном районе будет передано речевое оповещение.

Власти призвали сохранять спокойствие, отмечая, что подобные мероприятия являются частью регулярной подготовки и направлены на обеспечение безопасности населения.

За день до этого дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над Брянской областью, семь — над Московским регионом, включая четыре направлявшихся в сторону столицы, шесть — над Калужской областью, два — над Белгородской и два — над Тульской областями.

За минувшую ночь силами ПВО нейтрализовано еще 20 таких аппаратов: 16 — над Брянской областью, два — над Калужской, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Мария Удовик