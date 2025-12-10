«Уралэлектромедь» продала холдингу «Сибзолото» компанию по добыче платины

Компания «Уралэлектромедь», входящая в УГМК, продала структуре холдинга «Сибзолото» компанию «Простокишенка», владеющую лицензией на разработку платинового месторождения Большая Простокишенка в Свердловской области. По данным «Ъ», сделка была завершена 28 ноября текущего года.

Эксперты оценивают стоимость приобретения в пределах 2-10 млн руб., что значительно ниже необходимых инвестиций в освоение месторождения, которые, по оценкам, составляют от 150 до 250 млн руб. Запасы платиноидов на участке оценивались в 419 кг по данным на 2011 год, а добыча в 2015 году составила 13,6 кг — в этом году «Уралэлектромедь» начала разработку участка платиновой россыпи.

По мнению аналитиков, «Уралэлектромедь» приняла решение сконцентрироваться на рынке меди, где наблюдается дефицит и рост цен, при этом по итогам 2024 года предприятие вышло в прибыль. «Сибзолото», в свою очередь, получит возможность расширить географию своей деятельности, если компании перейдет лицензия на добычу платины на участке.

«Сибзолото» занимается россыпной добычей золота на четырех активах в Хакасии и Красноярском крае. Добыча в 2025 году оценивается примерно в десять тонн золота.

Ирина Пичурина