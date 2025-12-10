Мэр Екатеринбурга уволил шесть глав районов за пять лет из-за плохой уборки улиц

Шесть глав администраций районов Екатеринбурга из восьми ушли в отставку из-за плохого содержания улиц с момента, когда в должности градоначальника в феврале 2021 года был утвержден Алексей Орлов. На пресс-конференции мэр рассказал, что работу по содержанию улиц «приходится постоянно корректировать». «Работаем, доволен никогда не буду, есть над чем работать, но сегодня у муниципалитета есть все ресурсы для того, чтобы содержать город в чистоте»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Орлов отметил, что в 2026 году власти увеличат расходы на содержание территории Екатеринбурга на 600 млн руб. по сравнению с показателем 2025-го. «Чистота — это приоритет. Частенько приходится повышать голос, хотя я этого не люблю, считаю, что положительная динамика есть, но нет предела совершенству»,— добавил мэр.

Алексей Орлов подчеркнул, что с 2026 года в городе на 30% повысят оклады водителям, механизаторам и дорожным рабочим. «Приняли решение, чтобы это позволило стабилизировать кадровую ситуацию, но проблемы еще есть»,— признал он. Господин Орлов добавил, что аналогичные решение о повышении окладов было одобрено в отношении сотрудников учреждений «Екатеринбургское лесничество», «Водоотведение и искусственные сооружения» и «Зеленстрой». «Каждый из них выполняет свою функцию по содержанию города, парков, общественных территорий»,— пояснил градоначальник.

Мэр отметил, что весной 2025 года к уборке Екатеринбурга были «серьезные нарекания», в связи с которыми пришлось «принимать кадровые решения, корректировать работу районов». В апреле Алексей Орлов отправил в отставку своего заместителя Алексея Бубнова, курирующего уборку улиц и вопросы благоустройства. «Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города»,— пояснил тогда мэр. Полномочия по координации уборки и содержания улиц были переданы вице-мэру Владимиру Гейко, который также отвечает за сферы ЖКХ и экологии. За благоустройство общественных территорий и ремонт дорог стал ответственным заместитель градоначальника Рустам Галямов, который курирует направления строительства и транспорта.

Николай Яблонский, Василий Алексеев