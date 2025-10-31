Оклады дорожных работников в Екатеринбурге повысят на 30% в ноябре

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о повышении окладов водителям, механизаторам и дорожным рабочим на 30% с 1 ноября, сообщили в городской администрации. Об этом мэр сообщил на выездном совещании с руководителями районов города, которое прошло на площадке Чкаловского ДЭУ — они обсудили подготовку городских служб к зимнему содержанию дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Финансирование окладов уже определено, бюджет будет скорректирован. Оклады повысят 1068 специалистам — как считает Алексей Орлов, это поможет привлечь новых необходимых работников и решить кадровые проблемы. Он также отметил, что город продолжает расти: к 2026 году площадь дорог в Екатеринбурге достигнет 16 млн кв. м, а тротуаров — более 5 млн кв. м., поэтому для выполнения объема дорожных работ необходимо обеспечить достаточное финансирование ДЭУ.

Руководители районов также отчитались о подготовке парка уборочной техники к работе зимой, ходе заключения муниципальных контрактов на дополнительные услуги, а также о формировании запасов противогололедных материалов и горюче-смазочных материалов.

Ирина Пичурина