Зарплата в лесничестве, «ВОИС» и Зеленстрое Екатеринбурга вырастет на 30%

Зарплату в МСАУ «Екатеринбургское лесничество», МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» и МБУ «Зеленстрой» поднимут на 30% с начала 2026 года. Об этом на совместном заседании комиссий екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству и по экономическому развитию заявила директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оплата труда вырастет на 30% у рабочих основного производства. В Екатеринбургском лесничестве и Зеленстрое к ним относятся рабочие зеленого хозяйства, а в «ВОИС» – слесари аварийно-восстановительных работ, работники по обслуживанию наземных и подземных пешеходных переходов, а также операторы плотин.

Помимо этого, на 30% вырастет зарплата у водителей-механизаторов, ставка которых и так чуть выше. Их месячный заработок достигнет 80-85 тыс. руб., тогда как раньше составлял около 60 тыс. руб.

Как было озвучено на комиссии, с 1 ноября зарплаты повысили сотрудникам ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). Они тоже выросли до 80-85 тыс. руб. в месяц. Бюджет на 2025 год для этого увеличили на 53 млн руб.

Повышение зарплат сотрудников муниципальных учреждений на 30% анонсировал глава города Алексей Орлов, объяснив это решение дефицитом кадров в отрасли. «Остро стоит вопрос по механизаторам и водителям: данные специалисты высоко востребованы на рынке»,— заявлял он в октябре этого года.