Шойгу заявил о «зародышах НАТО» на Востоке

На Востоке появляются «зародыши НАТО», которые несут дополнительные угрозы России и в целом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), утверждает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу. Какие страны входят в эти «зародыши», он не уточнил. По словам господина Шойгу, надо понять, против кого они создаются.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы видим появление так называемых — кто-то их называет "структуры малой геометрии", кто-то — "малыми формами", по-разному их можно называть,— но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации»,— сказал глава российского Совбеза (цитата по ТАСС).

Президент РФ Владимир Путин в декабре призвал НАТО выполнить обещание о нерасширении на восток. На прошлой неделе американские власти представили обновленную Стратегию нацбезопасности, где отмечалось, что США не хотят, чтобы НАТО воспринималось как «постоянно расширяющийся альянс». В документе при этом прогнозируется, что в течение нескольких десятилетий некоторыми членами НАТО могут стать преимущественно страны с «неевропейским» населением.