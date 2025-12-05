США в стратегии нацбезопасности предложили изменить восприятие НАТО в мире

Власти США не хотят, чтобы НАТО воспринималось как «постоянно расширяющийся альянс». Об этом сообщается в обновленной Стратегии национальной безопасности США, которую опубликовал Белый дом.

«Наша широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет… прекращение восприятия и предотвращение реальности НАТО как постоянно расширяющегося альянса»,— написано в документе.

В обновленной Стратегии нацбезопасности США отмечается, что в течение нескольких десятилетий некоторыми членами НАТО, вероятно, преимущественно станут страны с «неевропейским» населением.

Урегулирование российско-украинского конфликта является главным приоритетом США, следует из документа. США настроены сократить риски вооруженного конфликта между Европой и Россией.