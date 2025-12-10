Останки защищавшего Севастополь в 1941 году бойца передали в Таджикистан

Останки краснофлотца Рази Сафара Назимова, защищавшего Севастополь в 1941 году, передали для захоронения в Таджикистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Церемония передачи прошла 9 декабря в День Героев Отечества в казематах музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

Останки обнаружили участники поисковых отрядов «Гранит» и «Вымпел» около села Айвового в Бахчисарайском районе. В этом месте во время штурма Севастополя 8-я бригада морской пехоты оборонялась на одном из самых сложных участков, сорвав первое наступление немецких войск.

«В окопе нашли останки двух бойцов. У одного из них обнаружили хорошо сохранившийся медальон, благодаря которому сразу удалось установить личность погибшего»,— рассказал господин Развожаев.

Этим военным оказался краснофлотец 8-й бригады морской пехоты Рази Сафар Назимов 1917 года рождения, числившийся пропавшим без вести с 7 ноября 1941 года. Поисковики разыскали родственников военного в Таджикистане. Выяснилось, что брат погибшего сам искал его после войны.

На церемонии прощания останки передали представителям региональной общественной организации «Центр культуры таджиков Крыма». Их доставят племяннику бойца для захоронения в городе Вахдат.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года. Противник смог взять город лишь летом 1942 года с третьей попытки. Оккупация длилась почти два года — до 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.

Анна Гречко