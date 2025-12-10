FT: ЕС спешит заблокировать активы России из-за Венгрии

Страны Евросоюза (ЕС) намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд. Спешка связана с тем, что ЕС не хочет допустить вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Еврокомиссия (ЕК) хочет направить доходы от замороженных активов на кредит Украине на сумму €90 млрд в ближайшие два года. Для этого нужно, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок, а не на шестимесячный период, который можно продлить только единогласно всеми странами ЕС.

Вопрос блокировки активов обсудят на саммите лидеров ЕС 18–19 декабря. По словам собеседников издания, руководство ЕС рассчитывает сохранить рычаги давления на Россию на фоне обсуждения мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

На этой неделе FT сообщила, что ЕК может навсегда заблокировать российские средства. По данным газеты, чиновники обнаружили в договорах ЕС пункт, который позволяет принять такое решение без консенсуса всех стран-членов. Норма гласит, что в условиях «серьезных экономических потрясений» в голосах всех государств по таким вопросам нет нужды. Кремль пригрозил, что за конфискацию активов России ответят и люди, и страны.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Заморозка обойдется без консенсуса».